Ершова (Бабак) Пелагея Аккаиевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1890 ст.
Дата смерти17.11.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1890 ст.
Отец: Бабак Аккакий Силин
Мать: Бабак Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Около 1909 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1910 ст.
Дочь: Графова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Ершов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.07.1911 ст.
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ершов Григорий Дмитриевич
Смерть
17.11.1981
Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край