Ершова (Бабак) Пелагея Аккаиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Бабак) Пелагея Аккаиевна

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Место рождения

Караваи, Полтавська область

Дата рождения

23.04.1890 ст.

Дата смерти

17.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1890 ст.

Отец: Бабак Аккакий Силин

Мать: Бабак Евдокия Васильевна

Караваи, Полтавська область
Бракосочетание
Около 1909 ст.

Муж: Ершов Григорий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.02.1910 ст.

Дочь: Графова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Ершов Григорий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.07.1911 ст.

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ершов Григорий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.11.1981
Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
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