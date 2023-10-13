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Леонидченко Курбат Людмила Юрьевна
Леонидченко Курбат Людмила Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1979
Пол
Женский
Отец
Леонидченко Юрий Дмитриевич
1954 г.р.
Мать
Леонидченко Лидия Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1979
Отец:
Леонидченко Юрий Дмитриевич
Мать:
Леонидченко Лидия Николаевна
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