Слукин Семен Егорович
Место рожденияРязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слукин Егор
Мать: не указана
Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Военная служба
Неизвестно
Звание - ефрейтор Воинская часть 16-й гренадерский Мингрельский полк Причина выбытия - ранен/контужен
Смерть
Неизвестно