Слукин Семен Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукин Семен Егорович

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Место рождения

Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слукин Егор

Мать: не указана

Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Военная служба
Неизвестно
Звание - ефрейтор Воинская часть 16-й гренадерский Мингрельский полк Причина выбытия - ранен/контужен
Смерть
Неизвестно
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