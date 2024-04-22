Молодцов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Рождение ребёнка
10.04.1895
Дочь: Молодцова Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Молодцова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна
Рождение ребёнка
03.10.1902
Сын: Молодцов Дионилий Григорьевич
Мать ребёнка: Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно