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Молодцов Григорий Александрович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Молодцов Александр Степанович

Мать: Молодцова -- Пелагея Зиновьева

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1895

Дочь: Молодцова Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Молодцова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1902

Сын: Молодцов Дионилий Григорьевич

Мать ребёнка: Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодцова -- Татьяна Евфимилиевна

Смерть
Неизвестно
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