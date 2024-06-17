Теулович (Карпова) Надежда Альвияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1976
Отец: Карпов Альвиян Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теулович Сергей Николаевич
Браслав, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.10.2005
Дочь: Теулович Елизавет Сергеевна
Отец ребёнка: Теулович Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.2007
Дочь: Теулович Нина Cергеевна
Отец ребёнка: Теулович Сергей Николаевич