Жуков (Козлов) Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти16.06.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иван Козьмин
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
29.08.1848
Поручители жениха д. Игумново крестьяне Иларион Козьмин и Козьма Федоров Поручители невесты д. Исавицы крестьяне Николай Алексеев и Николай Александров
Рождение ребёнка
04.07.1852
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Воспреемники д. Игумново крестьянин Афонасий Иванов и крестьянская девица Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1854
Дочь: Козлова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров Калиников д. Игумново крестьянская девица Татьяна Иванова Козлова
Рождение ребёнка
28.05.1855
Сын: Козлов Иван Васильев
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров Колесников крестьянская девица Анна Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1856 ст.
Дочь: Праскева Васильева
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров д. Игумново крестьянская дочь девица Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Жуков Илья Васильев
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Едокия Васильева
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Патр Васильев
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова
Воспреемники оной церкви дьячок Василий Кириллов Прытков д. Игумново крестьянская жена Анна Иванова
Смерть
16.06.1902
по старости