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Жуков (Козлов) Василий Иванов

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

16.06.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иван Козьмин

Мать: Евдокия Алексеева

Игумново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
29.08.1848

Жена: Жукова Евдокия Александрова

Поручители жениха д. Игумново крестьяне Иларион Козьмин и Козьма Федоров Поручители невесты д. Исавицы крестьяне Николай Алексеев и Николай Александров
Рождение ребёнка
04.07.1852

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново крестьянин Афонасий Иванов и крестьянская девица Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1854

Дочь: Козлова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров Калиников д. Игумново крестьянская девица Татьяна Иванова Козлова
Рождение ребёнка
28.05.1855

Сын: Козлов Иван Васильев

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров Колесников крестьянская девица Анна Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1856 ст.

Дочь: Праскева Васильева

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров д. Игумново крестьянская дочь девица Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1860

Сын: Жуков Илья Васильев

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Едокия Васильева

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Жуков Алексей Васильев

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Патр Васильев

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники оной церкви дьячок Василий Кириллов Прытков д. Игумново крестьянская жена Анна Иванова
Смерть
16.06.1902
Игумново, Можайский, Московская область
по старости