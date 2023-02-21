Антипина Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Алена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1998

Сын: Антипин Артем Александрович

Отец ребёнка: Антипин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
2002

Сын: Антипин Степан Александрович

Отец ребёнка: Антипин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Александр Владимирович

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