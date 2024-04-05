Zając, Kuczyńska (Romanowicz) Marcjanna
Место рожденияBrańszczyk akt 76/1865
Дата рождения20.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1865
Отец: Romanowicz Jan
Brańszczyk akt 76/1865
Бракосочетание
1885
Муж: Zając Jan
Trzcianka, Brańszczyk akt 39
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Бракосочетание
24.11.1885
Муж: Zając Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 39/1885
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Рождение ребёнка
28.11.1887
Сын: Zając Piotr
Отец ребёнка: Zając Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 155/1887
Бракосочетание
28.07.1901
Trzcianka/Brańszczyk akt 18/1901
Współmałżonek: Piotr Kuczyński, bliźniak
Смерть
Неизвестно