Zając, Kuczyńska (Romanowicz) Marcjanna 20.05.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zając, Kuczyńska (Romanowicz) Marcjanna

Место рождения

Brańszczyk akt 76/1865

Дата рождения

20.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1834 г.р.

Муж

1857 г.р.
1848 г.р.

Дети

1887 г.р.

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1865

Отец: Romanowicz Jan

Мать: Romanowicz (Owsianka) Marianna

Brańszczyk akt 76/1865
Бракосочетание
1885

Муж: Zając Jan

Trzcianka, Brańszczyk akt 39
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Бракосочетание
24.11.1885

Муж: Zając Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 39/1885
Współmałżonek: Marcjanna Zając, Kuczyńska (z d. Romanowicz)
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Zając Piotr

Отец ребёнка: Zając Jan

Trzcianka/Brańszczyk akt 155/1887
Бракосочетание
28.07.1901

Муж: Kuczyński Piotr (Z Bliźniaków)

Trzcianka/Brańszczyk akt 18/1901
Współmałżonek: Piotr Kuczyński, bliźniak
Смерть
Неизвестно

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