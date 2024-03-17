Калмыков Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Константин Николаевич

Калмыков Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова (Саввина) Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
27.12.1925

Сын: Калмыков Николай Константинович

Мать ребёнка: Калмыкова (Саввина) Екатерина Антоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Поправко (Калмыкова) Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Калмыкова (Саввина) Екатерина Антоновна

Смерть
1944
Похоронен на границе Литва-Латвия. Погиб на войне.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.