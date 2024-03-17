Калмыков Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1925
Сын: Калмыков Николай Константинович
Мать ребёнка: Калмыкова (Саввина) Екатерина Антоновна
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.05.1927
Смерть
1944
Похоронен на границе Литва-Латвия. Погиб на войне.