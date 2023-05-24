Никитин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Александр Николаевич

Мать: Никитина Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
20.09.2003

Дочь: Сафонова Валерия Анатольевна

Мать ребёнка: Краснопёрова Екатерина Алексеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.08.2007

Сын: Никитин Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: Краснопёрова Екатерина Алексеевна

Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Развод
Неизвестно

Жена: Краснопёрова Екатерина Алексеевна

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