Никитин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.2003
Дочь: Сафонова Валерия Анатольевна
Мать ребёнка: Краснопёрова Екатерина Алексеевна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.08.2007
Сын: Никитин Кирилл Анатольевич
Мать ребёнка: Краснопёрова Екатерина Алексеевна
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Развод
Неизвестно