Размолодин Прокофий Акинфиевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домна Прокофьевна
Мать ребёнка: Размолодина Анна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Прокофьевна
Мать ребёнка: Размолодина Анна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Размолодин Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Размолодина Анна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аксинья Прокофьевна
Мать ребёнка: Размолодина Анна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Прокофьевна
Мать ребёнка: Размолодина Анна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Размолодин Никифор Прокофьевич
Мать ребёнка: Размолодина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Размолодина Анна
Смерть
Неизвестно