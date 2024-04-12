Размолодин Прокофий Акинфиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Размолодин Прокофий Акинфиевич

Место рождения

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Размолодин Акинфей Терентьевич

Мать: Размолодина Наталья

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домна Прокофьевна

Мать ребёнка: Размолодина Анна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Прокофьевна

Мать ребёнка: Размолодина Анна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Размолодин Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Размолодина Анна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аксинья Прокофьевна

Мать ребёнка: Размолодина Анна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Прокофьевна

Мать ребёнка: Размолодина Анна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Размолодин Никифор Прокофьевич

Мать ребёнка: Размолодина Анна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Размолодина Анна

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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