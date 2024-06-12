Петряева Вячеслав Михайлович 13.03.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петряева Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1972

Отец: Петряев Михаил Василтевич

Мать: Петряевв Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1997

Дочь: Петряева Дарья Вячеславовна

Мать ребёнка: Петряева Надежда Ивановна

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