Петряева Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1972
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1972
Отец: Петряев Михаил Василтевич
Мать: Петряевв Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петряева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1997
Дочь: Петряева Дарья Вячеславовна
Мать ребёнка: Петряева Надежда Ивановна