Логунова Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Смоленова Анна

Отец ребёнка: Логунов Федор

Рождение ребёнка
1745

Сын: Логунов Никифор

Отец ребёнка: Логунов Федор

Рождение ребёнка
1755

Сын: Логунов Иона

Отец ребёнка: Логунов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Федор

Смерть
Неизвестно
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