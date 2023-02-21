Логунова Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Смоленова Анна
Отец ребёнка: Логунов Федор
Рождение ребёнка
1745
Сын: Логунов Никифор
Отец ребёнка: Логунов Федор
Рождение ребёнка
1755
Сын: Логунов Иона
Отец ребёнка: Логунов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунов Федор
Смерть
Неизвестно