Железовский Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железовский Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.?

Отец: Железовский Сергей Артёмович

Мать: Железовская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железовская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Железовская Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железовская Светлана

Рождение ребёнка
24.01.1984

Сын: Железовский Артём Николаевич

Мать ребёнка: Железовская Светлана

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