Железовский Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.?
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.?
Отец: Железовский Сергей Артёмович
Мать: Железовская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железовская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Железовская Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железовская Светлана
Рождение ребёнка
24.01.1984
Сын: Железовский Артём Николаевич
Мать ребёнка: Железовская Светлана