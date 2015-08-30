Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лагойда Анастасия Борисовна
Лагойда Анастасия Борисовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.2015
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Циренщикова Виктория Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2015
Отец: не указан
Мать:
Циренщикова Виктория Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь