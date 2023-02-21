Лейкина Хася Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Лейкина Бася Евзеровна
Отец ребёнка: Лейкин Евзер Лейбович
Хиславичи, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.01.1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
рак левой почки