Лейкина Хася Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейкина Хася Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Лейкина Бася Евзеровна

Отец ребёнка: Лейкин Евзер Лейбович

Хиславичи, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.01.1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
рак левой почки
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