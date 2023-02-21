Ашаханова Хадижат Алиасхабовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашаханова Хадижат Алиасхабовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1963

Отец: Ашаханов Алиасхаб Абдусаламович

Мать: Ашаханова Хурулэн Жаватхановна

Рождение ребёнка
06.01.1989

Дочь: Омарова Патина Магомедкиловна

Отец ребёнка: Хирачиев Магомедкилав Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хирачиев Магомедкилав Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хирачиев Магомедкилав Магомедович

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