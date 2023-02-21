Ашаханова Хадижат Алиасхабовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1963
Рождение ребёнка
06.01.1989
Дочь: Омарова Патина Магомедкиловна
Отец ребёнка: Хирачиев Магомедкилав Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хирачиев Магомедкилав Магомедович