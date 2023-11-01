Романчук Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1991
Дочь: Зимина Кристина
Отец ребёнка: Романчук Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романчук Константин Дмитриевич
Развод
Неизвестно