Романчук Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1991

Дочь: Зимина Кристина

Отец ребёнка: Романчук Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романчук Константин Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Романчук Константин Дмитриевич

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