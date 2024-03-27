Абдрахимов Саитбурхан
Место рожденияд.Пица, Сергачский уезд
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Абдулгафаров Абдрахим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Саитбурханов Секам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Абдрахимов Невретдин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно