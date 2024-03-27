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Абдрахимов Саитбурхан

Место рождения

д.Пица, Сергачский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Абдулгафаров Абдрахим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Саитбурханов Секам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Саитбурханов Бадретдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Абдрахимов Невретдин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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