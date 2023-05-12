Орехова (Москвитина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Москвитина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвитин Константин

Мать: Москвитина Людмила

Рождение ребёнка
Около 06.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Орехов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Андрей

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