Сулейманов Абдулвахид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Магомед
Мать ребёнка: Ибрагимова Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Сулейман
Мать ребёнка: Ибрагимова Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Ибрагим
Мать ребёнка: Ибрагимова Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Салтанат
Мать ребёнка: Ибрагимова Патимат