Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1933
Дочь: Ращинская Ванда-Ядвига Ивановна
Отец ребёнка: Ярмолович Иван
Линки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Ярмолович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмолович Станислав Иванович
Отец ребёнка: Ярмолович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занямонец Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ярмолович Иван
Смерть
?.09.1993
Вишнево, Воложинский район, Минская область