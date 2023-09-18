Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрмолович (Красковская) Стефанида Семеновна

Ярмолович (Красковская) Стефанида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1933

Дочь: Ращинская Ванда-Ядвига Ивановна

Отец ребёнка: Ярмолович Иван

Линки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Ярмолович Петр Иванович

Отец ребёнка: Ярмолович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмолович Станислав Иванович

Отец ребёнка: Ярмолович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занямонец Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ярмолович Иван

Смерть
?.09.1993
Вишнево, Воложинский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close