Казаков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1925
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Казакова Неонила
Рождение ребёнка
25.10.1926
Дочь: Кулик Анна
Мать ребёнка: Казакова Неонила
Рождение ребёнка
20.07.1929
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Казакова Неонила
Рождение ребёнка
1930
Сын: Казаков Михаил
Мать ребёнка: Казакова Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Неонила
Смерть
Неизвестно