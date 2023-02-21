Казаков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1925

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Казакова Неонила

Рождение ребёнка
25.10.1926

Дочь: Кулик Анна

Мать ребёнка: Казакова Неонила

Рождение ребёнка
20.07.1929

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Казакова Неонила

Рождение ребёнка
1930

Сын: Казаков Михаил

Мать ребёнка: Казакова Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Неонила

Смерть
Неизвестно
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