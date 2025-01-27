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Дата рождения

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Пол

Мужской

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Совейко Петр?

Мать ребёнка: Совейко Ира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова? (Совейко) Анастасия

Мать ребёнка: Совейко Ира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Совейко Николай

Мать ребёнка: Совейко Ира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Совейко Иван

Мать ребёнка: Совейко Ира

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