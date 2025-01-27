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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Совейко Петр?
Мать ребёнка: Совейко Ира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова? (Совейко) Анастасия
Мать ребёнка: Совейко Ира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Совейко Николай
Мать ребёнка: Совейко Ира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Совейко Иван
Мать ребёнка: Совейко Ира