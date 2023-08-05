Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1977

Пол

Женский

Отец

Около 1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1977

Отец: Лисоченков Николай Диитрич

Мать: Сизая Надежда Стефановна