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Татьяна Николаевна
Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1977
Пол
Женский
Отец
Лисоченков Николай Диитрич
Около 1946 г.р.
Мать
Сизая Надежда Стефановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1977
Отец:
Лисоченков Николай Диитрич
Мать:
Сизая Надежда Стефановна
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