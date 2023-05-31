Чебыкин Илия
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1877
Отец: Чебыкин Феодосий (Федосий)
Мать: Чебыкина Дарья
Крещение
17.07.1877
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ляменгская Благовещенская церковь. Восприемник: Тимофей Матфиев Решетов, отставный солдат д.Козлеца.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чебыкин Герасим
Мать ребёнка: Чебыкин Евдокия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Чебыкин Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебыкин Евдокия
Смерть
Неизвестно