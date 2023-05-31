Чебыкин Илия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебыкин Илия

Чебыкин Илия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1877

Отец: Чебыкин Феодосий (Федосий)

Мать: Чебыкина Дарья

Крещение
17.07.1877
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ляменгская Благовещенская церковь. Восприемник: Тимофей Матфиев Решетов, отставный солдат д.Козлеца.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Чебыкин Герасим

Мать ребёнка: Чебыкин Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Чебыкин Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебыкин Евдокия

Смерть
Неизвестно