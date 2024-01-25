Засыпкина (--) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Засыпкина Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Засыпкин Игнатий Павлович
Любимово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.05.1895
Дочь: Засыпкина Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Засыпкин Игнатий Павлович
запись в МК по Спирино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно