Засыпкина (--) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкина (--) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Засыпкина Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Засыпкин Игнатий Павлович

Любимово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.05.1895

Дочь: Засыпкина Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Засыпкин Игнатий Павлович

запись в МК по Спирино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Игнатий Павлович

Смерть
Неизвестно
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