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Демьянов Виктор Георгиевич

Место рождения

СССР

Дата рождения

15.03.1937

Дата смерти

14.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937

Отец: Демьянов Георгий Прокофьевич

Мать: Демьянова (Свитская) Фаина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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