Демьянов Виктор Георгиевич
Место рожденияСССР
Дата рождения15.03.1937
Дата смерти14.07.2002
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва