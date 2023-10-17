Шашов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шашов Егор Дмитриевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Шашова Матрена
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Шашова Матрена
Место жительства
С 31.12.1856
Камышино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Место жительства
До 31.12.1856
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашова Матрена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно