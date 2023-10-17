Шашов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашов Иван Егорович

Шашов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шашов Егор Дмитриевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1804
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Шашова Матрена

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шашов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шашова Матрена

Место жительства
С 31.12.1856
Камышино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Место жительства
До 31.12.1856
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По предписанию хозяйственного отделения Тобольской казенной палаты от 31.12.1856 г. за № 17828 отчислен из Мальково в сей же волости деревню Камышенскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашова Матрена

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close