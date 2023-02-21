Гордейчик Иван А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордейчик Иван А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордейчик Валентина Михайловна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордейчик Валентина Михайловна

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордейчик Валентина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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