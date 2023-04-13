Elbrecht Karel
Место рожденияTerevere
Дата рождения12.11.1847
Дата смерти02.12.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Terevere
Бракосочетание
?.12.1874
Жена: Reimann Liisu
Рождение ребёнка
08.01.1875
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Reimann Liisu
Рождение ребёнка
17.01.1878
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Reimann Liisu
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1900