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Elbrecht Karel

Место рождения

Terevere

Дата рождения

12.11.1847

Дата смерти

02.12.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Terevere
Бракосочетание
?.12.1874

Жена: Reimann Liisu

Рождение ребёнка
08.01.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Reimann Liisu

Рождение ребёнка
17.01.1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Reimann Liisu

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1900
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