Бердникова Татьяна 12.06.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердникова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Евгений

Рождение ребёнка
05.11.1977

Сын: Бердников Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Бердников Евгений

Рождение ребёнка
05.03.1982

Дочь: Поварова (Бердникова) Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Бердников Евгений

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