Бердникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердников Евгений
Рождение ребёнка
05.11.1977
Сын: Бердников Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Бердников Евгений
Рождение ребёнка
05.03.1982
Дочь: Поварова (Бердникова) Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Бердников Евгений