Богачев Матвей Мартынович
Место рожденияд. Короли
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Богачев Мартын Иванович
Мать: Богачева Анна Павловна
д. Короли
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: Выдрина Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева Антонина Матвеевна
Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева Алевтина Матвеевна
Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богачев Аркадий Матвеевич
Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Ухтомская волость, д. Короли
Смерть
Неизвестно