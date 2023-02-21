Богачев Матвей Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогачев Матвей Мартынович

Богачев Матвей Мартынович

avatar

Место рождения

д. Короли

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Богачев Мартын Иванович

Мать: Богачева Анна Павловна

д. Короли
Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: Выдрина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богачева Павла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Антонина Матвеевна

Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Алевтина Матвеевна

Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Аркадий Матвеевич

Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Богачева Павла Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Ухтомская волость, д. Короли
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close