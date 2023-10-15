Moroznikova Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1908
Дочь: Moroznikova Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Moroznikova Никифор Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Moroznikov Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Moroznikova Никифор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно