Moroznikova Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Moroznikova Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1908

Дочь: Moroznikova Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Moroznikova Никифор Николаевич

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Moroznikov Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Moroznikova Никифор Николаевич

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Moroznikova Никифор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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