Киричинская (Соколова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинская (Соколова) Надежда Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.08.1944

Дата смерти

06.02.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1944

Отец: Соколов Пётр Фёдорович

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
1968

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
06.02.2021
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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