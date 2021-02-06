Киричинская (Соколова) Надежда Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.08.1944
Дата смерти06.02.2021
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1944
Отец: Соколов Пётр Фёдорович
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
1968
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
06.02.2021
Троицк, Троицкий, Челябинская область