Соломония Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Евстафий Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Софонович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Софонович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Родион Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Софонович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ирина Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Софонович
Рождение ребёнка
27.09.1738
Дочь: Ефимия Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Софонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Софонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно