Соломония Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Евстафий Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Родион Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ирина Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1738

Дочь: Ефимия Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Софонович

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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