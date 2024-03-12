Лазарев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1912

Сын: Лазарев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лазарева ?

Россия, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, Ключево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Лазарева ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
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