Скуратова Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1892
Рождение: запись о рождении №87, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
17.10.1892
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Григорий Иванов Марков хсын Ивана Климентови... Показать все
Смерть
Неизвестно