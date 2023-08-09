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Скуратова Анастасия Федоровна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
17.10.1892

Отец: Скуратов Федор Петрович

Мать: Скуратова Мария Васильевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №87, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
17.10.1892
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Григорий Иванов Марков хсын Ивана Климентови... Показать все
Смерть
Неизвестно