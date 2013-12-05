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Андреев Артём Кириллович
Андреев Артём Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2013
Пол
Мужской
Отец
Митров Илья Алексеевич
2003 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2013
Отец:
Митров Илья Алексеевич
Мать: не указана
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