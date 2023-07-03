Канзепарова Илюся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1983
Сын: Канзепаров Сирень Заилевич
Отец ребёнка: Канзепаров Заиль Габтрашитович
Рождение ребёнка
23.05.1989
Дочь: Фаяршина Оксана Заилевна
Отец ребёнка: Канзепаров Заиль Габтрашитович
Бракосочетание
Неизвестно