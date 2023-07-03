Канзепарова Илюся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанзепарова Илюся

Канзепарова Илюся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1983

Сын: Канзепаров Сирень Заилевич

Отец ребёнка: Канзепаров Заиль Габтрашитович

Рождение ребёнка
23.05.1989

Дочь: Фаяршина Оксана Заилевна

Отец ребёнка: Канзепаров Заиль Габтрашитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канзепаров Заиль Габтрашитович