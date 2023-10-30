Дрожжинов Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Дрожжинов Федор Иванович
Мать: Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Дрожжинов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Федосья Федоровна
Огороженое, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Федоровна
Смерть
Неизвестно