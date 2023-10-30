Дрожжинов Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжинов Яков Федорович

Место рождения

Пеньшино, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Дрожжинов Федор Иванович

Мать: Акулина Даниловна

Пеньшино, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дрожжинов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Федосья Федоровна

Огороженое, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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