Нужин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНужин Иван Александрович

Нужин Иван Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2007

Отец: Нужин Александр Иванович

Мать: Нужина Наталья Николаевна