Самусенко Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенко Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

22.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: Самусенко Алексей Самуилович

Мать: Самусенко Пелагея Варфоломеевна

Рождение ребёнка
16.08.1954

Сын: Самусенко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Самусенко Татьяна Дмитриевна

Россия,Псковская область, Себежский район, д. Гречухи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самусенко Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Самусенко Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самусенко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.05.2001
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