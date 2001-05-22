Самусенко Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1926
Дата смерти22.05.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Рождение ребёнка
16.08.1954
Сын: Самусенко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Самусенко Татьяна Дмитриевна
Россия,Псковская область, Себежский район, д. Гречухи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самусенко Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Самусенко Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самусенко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.05.2001