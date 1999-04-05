Исянбаева (Юланова) Манавара Абдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти05.04.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Юланов Абдрахман
Рождение ребёнка
26.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович
Рождение ребёнка
14.12.1958
Дочь: Исянбаева Асма Хурматовна
Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исянбаев Буляк Хурматович
Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исянбаев Мансур Хурматович
Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исянбаев Агзам Хурматович
Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исянбаев Акрам Хурматович
Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович
Смерть
05.04.1999