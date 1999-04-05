Исянбаева (Юланова) Манавара Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исянбаева (Юланова) Манавара Абдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

05.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Юланов Абдрахман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович

Рождение ребёнка
14.12.1958

Дочь: Исянбаева Асма Хурматовна

Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Буляк Хурматович

Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Мансур Хурматович

Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Агзам Хурматович

Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Акрам Хурматович

Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исянбаев Амир Хурматович

Отец ребёнка: Исянбаев Хурматулла Гафурович

Смерть
05.04.1999
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