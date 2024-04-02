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Соколов Александр Евстигнеевич

Место рождения

Дер. Афанасьево, Халбужская волость, Костромская обл.

Дата рождения

25.12.1983

Дата смерти

12.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1925

Сын: Соколов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

В свид. о рождении - деревня Афанасьево Горьковской области Халбужского района
Рождение ребёнка
07.10.1926

Дочь: Зотова (Соколова) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Соколов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1929

Сын: Соколов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1930

Сын: Соколов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1933

Сын: Соколов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1939

Дочь: Соколова Маргарита Александровична

Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

Смерть
12.03.1972
Рождение
25.12.1983

Отец: Соколов Евстигней Матвеевич

Мать: Соколова Марьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна

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