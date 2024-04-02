Соколов Александр Евстигнеевич
Место рожденияДер. Афанасьево, Халбужская волость, Костромская обл.
Дата рождения25.12.1983
Дата смерти12.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1925
Сын: Соколов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
В свид. о рождении - деревня Афанасьево Горьковской области Халбужского района
Рождение ребёнка
07.10.1926
Дочь: Зотова (Соколова) Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Соколов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.07.1929
Сын: Соколов Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1930
Сын: Соколов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
03.02.1933
Сын: Соколов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1939
Дочь: Соколова Маргарита Александровична
Мать ребёнка: Соколова (Лебедева) Анна Михайловна
Смерть
12.03.1972
Рождение
25.12.1983
Отец: Соколов Евстигней Матвеевич
Мать: Соколова Марьяна
Бракосочетание
Неизвестно