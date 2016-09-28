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Гоголева Евдокия Романовна
Гоголева Евдокия Романовна
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Место рождения
Шахунья
, город Шахунья, Нижегородская область
Дата рождения
28.09.2016
Пол
Женский
Отец
Гоголев Роман Григорьевич
1983 г.р.
Мать
Гоголева (Дудина) Наталия Васильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2016
Отец:
Гоголев Роман Григорьевич
Мать:
Гоголева Наталия Васильевна
Шахунья
, город Шахунья, Нижегородская область
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