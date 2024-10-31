Старикова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Прокопий Козьмич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Стариков Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Стариков Прокопий Козьмич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Старикова) Маланья Прокопьевна

Отец ребёнка: Стариков Прокопий Козьмич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Стариков Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Стариков Прокопий Козьмич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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