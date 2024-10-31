Старикова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Стариков Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Стариков Прокопий Козьмич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Старикова) Маланья Прокопьевна
Отец ребёнка: Стариков Прокопий Козьмич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Стариков Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Стариков Прокопий Козьмич
Смерть
Неизвестно