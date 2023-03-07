Булатова (Вычегжанина) Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Вычегжанина) Параскева Семенова

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Место рождения

дер. Малая Юнга, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Малая Юнга, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Павел Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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