Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Невшупа Леонид Степанович
Невшупа Леонид Степанович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Новотитаровская
, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения
1931
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Невшупа Степан Поликарпович
Мать
Саенко Анна Иоакимовна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Невшупа Степан Поликарпович
Мать:
Саенко Анна Иоакимовна
Новотитаровская
, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2000
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия