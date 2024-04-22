Суходольский Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходольский Василий Дмитриевич

Суходольский Василий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Ворониловичи, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суходольский Дмитрий Алексеевич

Мать: Суходольская София Зося Григорьевна

Ворониловичи, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.08.1956

Сын: Суходольский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Суходольская Антонина Григорьевна

Ворониловичи, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суходольская Антонина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close